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Железнодорожные вокзалы Киева снова заработали после минирования

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 20:57
Железнодорожные вокзалы Киева снова заработали после минирования Фото: Центральный вокзал Киева проверили на минирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральный и Южный вокзалы Киева возобновили свою полноценную работу. До этого вокзалам пришлось ограничить работу из-за информации о минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании "Укрзализныця".

"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", - сообщила компания.

После получения информации о минировании столичные вокзалы проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители. С территории объектов также пришлось эвакуировать персонал и пассажиров.

Несмотря на минирование, поезда курсировали по графику, а посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

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минирование Киев вокзал Укрзализныця
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