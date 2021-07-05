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Залізничні вокзали Києва знову запрацювали після мінування

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 20:57
Залізничні вокзали Києва знову запрацювали після мінування Фото: Центральний вокзал Києва перевірили на мінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Центральний та Південний вокзали Києва відновили свою повноцінну роботу. До цього вокзалам довелося обмежити роботу через інформацію про мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії "Укрзалізниця".

"Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі", - повідомила компанія.

Після отримання інформації про мінування столичні вокзали перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. З території об'єктів також довелося евакуювати персонал та пасажирів.

Попри мінування, потяги курсували за графіком, а посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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мінування Київ вокзал Укрзалізниця
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