На железнодорожном вокзале Днепра работает пункт обогрева

"На вокзале нет очередей. Большинство людей, которые желали эвакуироваться - уехали", - отметил он.

По информации Днепропетровской ОГА, по всему городу развернули десятки опорных волонтерских пунктов. Там формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи.

Также в Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов. Сотни водителей на своих машинах развозят помощь.

"Наша работа слаженная, логистически выстроенная. Каждый отвечает за свое направление. Координаторы имеют помощников-волонтеров. Очень бизнес города помогает. Финансово и продукцией. Из-за границы поддержка поступает. Жители тоже небезразличны. Приносят все, что могут. От воды и влажных салфеток до лекарств", - рассказала координатор волонтерского штаба Днепра Юлия Дмитрова.