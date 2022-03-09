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На залізничному вокзалі Дніпра працює пункт обігріву

Автор: Артем Горовенко

На залізничному вокзалі в Дніпрі облаштували пункт обігріву для людей, які вимушені залишити свої домівки через активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГО Нацполіції у Дніпропетровській області Володимира Богоніса.

"На вокзалі немає черг. Більшість людей, які бажали евакуюватися - виїхали", - зазначив він.

За інформацією Дніпропетровської ОДА, по всьому місту розгорнули десятки опорних волонтерських пунктів. Там формують армійські аптечки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплі речі.

Також у Дніпрі відкривають додаткові склади для гуманітарних вантажів. Сотні водіїв на своїх автівках розвозять допомогу.

"Наша робота злагоджена, логістично вибудувана. Кожен відповідає за свій напрямок. Координатори мають помічників-волонтерів. Дуже бізнес міста допомагає. Фінансово й продукцією. З-за кордону підтримка надходить. Мешканці також небайдужі. Приносять все, що можуть. Від води й вологих серветок до ліків", - розповіла координаторка волонтерського штабу Дніпра Юлія Дмитрова.

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Дніпро