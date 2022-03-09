На залізничному вокзалі Дніпра працює пункт обігріву

"На вокзалі немає черг. Більшість людей, які бажали евакуюватися - виїхали", - зазначив він.

За інформацією Дніпропетровської ОДА, по всьому місту розгорнули десятки опорних волонтерських пунктів. Там формують армійські аптечки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплі речі.

Також у Дніпрі відкривають додаткові склади для гуманітарних вантажів. Сотні водіїв на своїх автівках розвозять допомогу.

"Наша робота злагоджена, логістично вибудувана. Кожен відповідає за свій напрямок. Координатори мають помічників-волонтерів. Дуже бізнес міста допомагає. Фінансово й продукцією. З-за кордону підтримка надходить. Мешканці також небайдужі. Приносять все, що можуть. Від води й вологих серветок до ліків", - розповіла координаторка волонтерського штабу Дніпра Юлія Дмитрова.