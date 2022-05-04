Железная дорога под ударом. Как ходят поезда в Украине (график)

Движение поездов в Украине задерживается в нескольких направлениях после ракетных ударов РФ по железнодорожным подстанциям. "Укрзализныця" представляет обновленный график.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "УЗ" .

Информация о задержках пассажирских поездов по Львовскому, Закарпатскому и Приднепровскому направлениям. Обновлено в 00:20

№50 Трускавец - Киев (+2 ч);

№60 Чоп - Киев (+3 ч);

№4 Львов - Запорожье (+4 часа);

№26 Рахов - Одесса (+3 часа);

№22 Трускавец - Харьков (+5 ч);

№12 Львов - Одесса (+2 часа);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+4 часа);

№145 Львов - Ужгород (беспересадочные вагоны Киев - Вена) (+4 часа);

№82 Ужгород - Киев (+1,5 часа);

№92 Львов - Киев (+1 час);

№56 Рахов - Киев (+1 час);

№136 Черновцы - Одесса (+30 мин);

№96 Рахов - Киев (+1 ч);

№14 Солотвино - Киев (+1,5 часа);

№30 Ужгород - Киев (+2 часа);

№38 Ужгород - Одесса (+1,5 часа);

№46 Ужгород - Лозовая (+30 мин);

№231 Днепр — Львов (+2,5 часа);

№53 Днепр — Одесса (+2,5 часа);

№75 Кривой Рог - Киев (+1 час);

№175 Запорожье - Жмеринка (+1 час);

№85 Запорожье - Львов (+30 мин);

№37 Запорожье - Киев (+30 мин);

№710 Львов - Дарница (+3,10 часа)

№753 Харьков - Львов (+1,40 часа).

Отменены рейсы следующих пригородных поездов. Обновлено в 23:52

№ 6125 Львов - Шкло;

№ 6119 Львов - Мостиска;

№ 6021 Львов - Золочев;

№ 6015 Львов - Трускавец;

№6027 Львов - Сянки.

Отмечается, что 135 пассажиров отмененных поездов размещены на вокзале и будут транспортированы электропоездами после стабилизации движения.

Несколько поездов отправились с задержкой. Обновлено 23:52

Рейс №6052 Львов – Стоянов отправился с задержкой 02:32.

Рейс №6056 Львов – Сокаль отправился с задержкой 02:08.

Рейс №6002 Львов – Рава-Русская отправился с задержкой 02:22.

Задержка поездов по состоянию на 23.21

№46 Ужгород - Лозовая (+1,5 часа);

№30 Ужгород - Киев (+2 часа);

№14 Солотвино - Киев (+1,5 часа);

№38 Ужгород - Одесса (+1 час);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+4 часа);

№145 Львов - Ужгород и беспересадочные вагоны Киев - Вена (+4 часа).

Задержка поездов по состоянию на 23:00

№4 Львов — Запорожье (+4 часа);

№ 25 Рахов - Одесса (+2,5 часа);

№49 Трускавец - Киев (+2 ч);

№60 Чоп - Киев (+3 ч);

№22 Трускавец - Харьков (+5 ч);

№82 Ужгород - Киев (+2 ч);

№92 Львов — Киев (задерживается отправка +1 час);

№710 Львов - Дарница (+1,45 часа).

Куда попали российские ракеты

Львов,

Доленская (Кировградская область),

Каменский район (Днепропетровская область),

Воловец (Закарпатье).

Кроме того, враг попытался обстрелять Киев, Винницу Одессу. Несколько ракет не долетели.

По состоянию на вечер вторника, 3 мая, ракетные обстрелы российских войск повредили шесть железнодорожных станций в центральной и западной части Украины.

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