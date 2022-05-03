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Залізниця під ударом. Як ходять потяги в Україні (графік)

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Вівторок 03 травня 2022 23:47
Залізниця під ударом. Як ходять потяги в Україні (графік) Фото: через ракетні обстріли затримуються потяги в Україні (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Артур Родивилов

Рух поїздів в Україні затримується в декількох напрямках після ракетних ударів РФ по залізничних підстанціях. "Укрзалізниця" представляє оновлений графік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "УЗ".

Затримка поїздів станом на 23.21

№46 Ужгород - Лозова (+1,5 години);

№30 Ужгород - Київ (+2 години);

№14 Солотвино-Київ (+1,5 години);

№38 Ужгород - Одеса(+ 1 година);

№749 Київ - Івано-Франківськ (+4 години);

№145 Львів - Ужгород та безпересадкові вагони Київ - Відень (+4 години).

Затримка поїздів станом на 23:00

№4 Львів - Запоріжжя (+4 години);

№ 25 Рахів - Одеса (+2,5 години);

№49 Трускавець - Київ (+2 год);

№60 Чоп - Київ (+3 год);

№22 Трускавець - Харків (+5 год);

№82 Ужгород - Київ (+2 год);

№92 Львів - Київ (затримується відправка +1 година);

№710 Львів - Дарниця (+1,45 години).

Увечері 3 травня Росія завдала серію ракетних ударів по населених пунктах у різних куточках України. Серед постраждалих міст, зокрема, Львів, Долинська та інші.

У Дніпропетровській області зруйнована залізнична інфраструктура унаслідок ракетного удару РФ.

Також пошкоджена залізнична підстанція в курортному Воловці на Закарпатті.

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