Железная дорога идет к коллапсу и грузовых, и пассажирских перевозок, - Омелян

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

По его словам, реформа "Укрзализныци" уже перезрела

Чтобы избежать коллапса перевозок по железной дороге, необходимо как можно быстрее реформировать "Укрзализныцю".

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

"Реформа "Укрзализныци" перезрела. И здесь сейчас ключевой вопрос - назначение качественного менеджмента. Ведь если не будет сформирована команды, которая не знает как реформировать и что делать дальше, то ничего не удастся сделать. Мы же видим, что кадровый вопрос на "Укрзализныце" уже не решается больше года. То есть три временные руководителя в течение этого последнего года", - заявил Емельян.

По его словам, если сейчас не реформировать УЗ, и не разделить на отдельные бизнесы пассажирские и грузовые перевозки, будем иметь коллапс на железной дороге.

"Железная дорога идет к коллапсу - и грузовых, и пассажирских перевозок. Для того чтобы мы ее разделили - это правильный ход, потому что сейчас фактически грузовые перевозки спонсируют или дотируют пассажирские перевозки", - сказал Омелян.

Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

В свою очередь управляющий партнер адвокатской компании Arzinger Тимур Бондарев считает, что реформа "Укрзализныци" давно назрела и ключевая задача при ее проведении - преодолеть коррупцию в отрасли.