Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

За його словами, реформа "Укрзалізниці" вже перезріла

Щоб уникнути колапсу перевезень залізницею, необхідно якнайшвидше реформувати "Укрзалізницю".

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Реформа "Укрзалізниці" перезріла. І тут зараз ключове питання – призначення якісного менеджменту. Бо якщо не буде сформовано команди, яка не знає як реформувати і що робити далі, то нічого не вдасться зробити. Ми ж бачимо, що кадрове питання на "Укрзалізниці" вже не вирішується понад рік. Тобто три тимчасові керівники протягом цього останнього року, - заявив Омелян.

За його словами, якщо нині не реформувати УЗ, та не розділити на окремі бізнеси пасажирські та вантажні перевезення, матимемо колапс на залізниці.

"Залізниця йде до колапсу - і вантажних, і пасажирських перевезень. Для того, щоб ми її розділили - це правильний хід, бо зараз фактично вантажні перевезення спонсорують чи дотують пасажирські перевезення", - сказав Омелян.

Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.

Своєю чергою керуючий партнер адвокатської компанії Arzinger Тимур Бондарєв вважає, що реформа "Укрзалізниці" давно назріла і ключове завдання при її проведенні - подолати корупцію в галузі.