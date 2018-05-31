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Порошенко объявил десятилетие украинского языка

НовостиПолитика    31.05.2018 - 14:12
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко подписал соответствующий указ

Президент Украины Петр Порошенко принял решение начать в 2018 году десятилетие украинского языка. Об этом Порошенко написал в четверг, 31 мая, в своем Twitter.

"Принял решение о том, что в 2018 году мы объявляем десятилетие украинского языка. Подписываю указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины", - написал Порошенко.

Он также добавил, что неделю назад 323 тысячи 400 человек прошли тест ВНО с украинского языка и литературы.

"Рекордное число абитуриентов выбрали для сдачи именно украинский язык. Растет престижность, уровень владения. Важно, что мы возвращаемся к своей истории", - подчеркнул президент.

Напомним, в апреле директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий сообщал, что число желающих сдавать ВНО на украинском языке начало увеличиваться.

Порошенко в ближайшее время подпишет указ об укреплении статуса украинского языка Порошенко ожидает от Рады принятия закона об украинском языке в сфере услуг
Теги публикации: украинский язык  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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