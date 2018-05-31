Порошенко объявил десятилетие украинского языка

Порошенко подписал соответствующий указ

Президент Украины Петр Порошенко принял решение начать в 2018 году десятилетие украинского языка. Об этом Порошенко написал в четверг, 31 мая, в своем Twitter.

"Принял решение о том, что в 2018 году мы объявляем десятилетие украинского языка. Подписываю указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины", - написал Порошенко.

Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови.



Підписую указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». — Петро Порошенко (@poroshenko) May 31, 2018

Он также добавил, что неделю назад 323 тысячи 400 человек прошли тест ВНО с украинского языка и литературы.

"Рекордное число абитуриентов выбрали для сдачи именно украинский язык. Растет престижность, уровень владения. Важно, что мы возвращаемся к своей истории", - подчеркнул президент.

Напомним, в апреле директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий сообщал, что число желающих сдавать ВНО на украинском языке начало увеличиваться.