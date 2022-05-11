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Желание вести переговоры с Россией исчезает с каждой новой Бучей, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, желание вести любые переговоры с РФ исчезает с каждым городом, где фиксируются случаи зверств, совершенных российскими оккупантами. Однако украинская сторона все еще готова разговаривать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его онлайн-выступление перед студентами французского университета Sciences Po, который цитирует The Guardian.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", - отметил Зеленский.

При этом глава государства заверил, что Украина готова к переговорам и добавил, что хотел бы восстановить территориальную целостность страны перед тем, как можно будет предвидеть окончания войны.

"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", - резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно президент отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

При этом российский президент Путин заявлял, что переговоры Украины и РФ якобы находятся в тупике.

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