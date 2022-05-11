Бажання вести переговори з Росією зникає з кожною новою Бучею, - Зеленський

"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки вбитих мирних людей, випадки зґвалтування, з кожним новим злочином Росії зникає бажання та можливість вести переговори, а також можливість розв'язання цього питання дипломатичним шляхом", - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави запевнив, що Україна готова до переговорів та додав, що хотів би відновити територіальну цілісність країни перед тим, як можна буде передбачити закінчення війни.

"Щойно ми повернемо все, що належить нам, ми це закінчимо", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент зазначав, що Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

При цьому російський президент Путін заявляв, що наразі переговори України та РФ нібито перебувають в глухому куті.

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