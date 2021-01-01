"Жду встречи в Киеве": Кулеба отреагировал на назначение новой главы ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 января поздравил свою шведскую коллегу Анн Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ.

Он ждет встречи с Линде в столице Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Анн Линде с началом председательства Швеции в ОБСЕ. С нетерпением жду встречи с вами в Киеве и обсуждения совместных усилий по дальнейшей защите порядка европейской безопасности", - написал Кулеба.

Линде возглавила ОБСЕ на один год сегодня, 1 января. В повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Украине.

Напомним, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН. Пока предлагается увеличить численность персонала мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал две причины для России вывести войска с Донбасса.