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"Чекаю зустрічі в Києві": Кулеба відреагував на призначення нової голови ОБСЄ

Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 січня привітав свою шведську колегу Анн Лінде зі вступом на посаду голови ОБСЄ.
Він чекає зустрічі з Лінде в столиці України.

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Про це написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю Анн Лінде з початком головування Швеції в ОБСЄ. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в Києві та обговорення спільних зусиль щодо подальшого захисту порядку європейської безпеки", - написав Кулеба.

Лінде очолила ОБСЄ на один рік сьогодні, 1 січня. В порядку денному на початку 2021 року будуть питання врегулювання конфліктів і криз у країнах зони ОБСЄ, зокрема в Україні.

Нагадаємо, раніше радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович заявляв, що Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Поки пропонується збільшити чисельність персоналу моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу.

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