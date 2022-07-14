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Что ждет Донбасс этой зимой: прогноз мэра Краматорска

Фото: что ждет Донбасс этой зимой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, в каких условиях предстоит жить 68 тысячам оставшимся в городе зимой. С аналогичной ситуацией столкнуться жители всех городов Донецкой и Луганской области, если примут решение остаться и не эвакуируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его разъяснение у Facebook.

Он, прежде всего напомнил, про отсутствие газа, (а собственно и отопления). Зимой также не будет воды (без отопления в многоэтажках перестанет работать и канализация), мощностей электросетей при отсутствии отопления явно не хватит, чтобы обогреться от электроприборов.

"На мгновение забыв о ракетных ударах по городу, о близости боев и наступлении хочу обратить внимание на быт. На быт краматорчанина, ожидаемый этой зимой. Это будет однозначно самая сложная зима для нас. Летняя романтика закончится с первыми холодами. Планировать, как пережить зиму, нужно уже сейчас", - написал он.

Какой выход?

По словам Гончаренко, что касается многоэтажного сектора, то двух-, трехкомнатные квартиры должны превратиться в однокомнатные.

"Живем в одной и держим тепло от обогревателя (ни о каких буржуйках в квартирах речи быть не может). Кооперируемся с друзьями, коллегами или соседями. 1-2,-3 человека и живем в одной комнате. Воды не будет в доме, но мы уже сейчас работаем над установкой гусаков во дворах (планируем 200шт). Думайте во что набирать и кто вам поможет принести - лифты не будут работать", - предупредил мэр.

Что касается частного сектора, то по словам мэра Краматорска, уже сей час нужно утеплить трубы водоснабжения на входе в дом и сделать запас дров.

"Твердотопливные котлы, уголь, пеллеты - запасаемся. Подготовьте камины, вспоминайте про печи и все, что безопасно греет дом. Говорите с соседями - действуем по принципу многоэтажек и заселяемся группами в дома. Живем в той комнате, где есть тепло и вода", - порекомендовал он.

В то же время Гонаренко отметил, что каждый решает сам - выезжать в другие регионы или нет.

"Если остаетесь по разным причинам в городе - трезво осознавайте, в каких условиях мы с вами будем находиться этой зимой", - резюмировал мэр.

Как сообщалось, из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газогон. Поэтому пришлось остановить газоснабжение Донецкой и Луганской областей с 23 мая.

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