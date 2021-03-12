"Ждем от ВРУ снятие запрета": руководитель ОГХК рассказал о перспективах приватизации компании

"Приватизация ОГХК на финальном этапе: с нашей стороны все готово, ждем от Верховной рады разблокировки большой приватизации. Я думаю, вы знаете, что ее замораживали из-за пандемии. Фонд госимущества добился разблокирования подготовки предприятий к приватизации, но еще действует запрет на проведение аукционов. Недавно Верховная рада проголосовала законопроект о разблокировании в первом чтении. Надеюсь, скоро состоится и второе чтение с положительным решением, а Фонд госимущества сможет начать приватизационный аукцион", - заявил Сомов.

В частности, по словам руководителя государственной компании, в прошлом году удалось существенно улучшить финансовое состояние ОГХК.

По итогам 2020 года, прибыль компании выросла в 6 раз и составила 600 млн гривен.

Сомов уверен, что соответствующего результата удалось добиться благодаря ликвидации коррупционных схем, а также улучшению операционного управления компанией.

"Во времена Журило-Гладушко компания давала 100 млн прибыли, а за год работы нашей команды прибыль выросла в 6 раз. И это не то, чтобы мы колдовали - ликвидация коррупционных схем, более выгодные контракты с прямыми поставками, усиление операционного контроля дали чистую прибыль в 600 млн грн. То есть активы в ОГХК достаточно мощные и их можно развивать. Мы всегда были и остаемся прибыльными, даже задолженность в 38 млн долларов пережили", - отметил врио главы правления ОГХК Артур Сомов.