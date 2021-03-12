"Ждем от ВРУ снятие запрета": руководитель ОГХК рассказал о перспективах приватизации компании

Руководство АО "Объединенная горно-химическая компания" рассчитывает на снятие запрета на процедуру большой приватизации со стороны депутатов Верховной рады. По словам врио главы правления, компания успешно провела все необходимые подготовительные процедуры для проведения приватизационного аукциона.

"Приватизация ОГХК на финальном этапе: с нашей стороны все готово, ждем от Верховной рады разблокировки большой приватизации. Я думаю, вы знаете, что ее замораживали из-за пандемии. Фонд госимущества добился разблокирования подготовки предприятий к приватизации, но еще действует запрет на проведение аукционов. Недавно Верховная рада проголосовала законопроект о разблокировании в первом чтении. Надеюсь, скоро состоится и второе чтение с положительным решением, а Фонд госимущества сможет начать приватизационный аукцион", - заявил Сомов.

В частности, по словам руководителя государственной компании, в прошлом году удалось существенно улучшить финансовое состояние ОГХК.

По итогам 2020 года, прибыль компании выросла в 6 раз и составила 600 млн гривен.

Сомов уверен, что соответствующего результата удалось добиться благодаря ликвидации коррупционных схем, а также улучшению операционного управления компанией.

"Во времена Журило-Гладушко компания давала 100 млн прибыли, а за год работы нашей команды прибыль выросла в 6 раз. И это не то, чтобы мы колдовали - ликвидация коррупционных схем, более выгодные контракты с прямыми поставками, усиление операционного контроля дали чистую прибыль в 600 млн грн. То есть активы в ОГХК достаточно мощные и их можно развивать. Мы всегда были и остаемся прибыльными, даже задолженность в 38 млн долларов пережили", - отметил врио главы правления ОГХК Артур Сомов.