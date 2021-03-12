"Чекаємо від ВРУ зняття заборони": керівник ОГХК розповів про перспективи приватизації компанії

Керівництво АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розраховує на зняття заборони на процедуру великої приватизації з боку депутатів Верховної ради. За словами т.в.о. голови правління, компанія успішно провела всі необхідні підготовчі процедури для проведення приватизаційного аукціону.

"Приватизація ОГХК на фінальному етапі: з нашого боку все готово, чекаємо від Верховної ради розблокування великої приватизації. Я думаю, ви знаєте, що її заморожували через пандемію. Фонд держмайна домігся розблокування підготовки підприємств до приватизації, але ще діє заборона на проведення аукціонів. Нещодавно Верховна рада проголосувала за законопроект про розблокування в першому читанні. Сподіваюся, скоро відбудеться і друге читання з позитивним рішенням, а Фонд держмайна зможе почати приватизаційний аукціон", - заявив Сомов.

Зокрема, за словами керівника державної компанії, торік вдалося суттєво поліпшити фінансовий стан ОГХК.

За підсумками 2020 року, прибуток компанії виріс в 6 разів і становить 600 млн гривень.

Сомів впевнений, що відповідного результату вдалося досягти завдяки ліквідації корупційних схем, а також поліпшення операційного управління компанією.

"У часи Журило-Гладушко компанія давала 100 млн прибутку, а за рік роботи нашої команди прибуток зросла в 6 разів. І це не те щоб ми чаклували - ліквідація корупційних схем, більш вигідні контракти з прямими поставками, посилення операційного контролю дали чистий прибуток в 600 млн грн. Тобто активи в ОГХК досить потужні і їх можна розвивати. Ми завжди були й залишаємося прибутковими, навіть заборгованість в 38 млн доларів пережили", - зазначив т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов.