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Жданов оценил, сколько будет продолжаться битва за Донбасс

Фото: военный эксперт Олег Жданов (glavred.info)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Российская "спецоперация" за Донбасс рассчитывается на 10-14 дней, однако военные наступают уже 4 неделю подряд и наступление продолжается. И сейчас сложно сказать, когда российские оккупанты полностью выдохнутся.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас Россия действует вообще нелогично. Несмотря на то, что им сегодня уже нужна перегруппировка и пополнение потерь, они все равно собирают всех солдат вместе и гонят на наши позиции, не снижая наступательного темпа", - заявил эксперт.

По его словам, россияне везут резерв в Украину.

"Тех, кого отмобилизовали или уговорили подписать контракт, они сажают на поезд, везут сюда в Украину и сразу ставят в строй для пополнения потерь. Таким образом, они стараются как можно скорее восстановить боеспособность батальонных тактических групп и бросить их в бой. Поэтому все затягивается", - подытожил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия размышляет по политической логике, а не с точки зрения логики и планирования боевых действий.

"Путин сказал взять и они пытаются взять эту территорию любой ценой, при любых сроках и т.д. Как я понимаю, пока последний солдат там не упадет - они не прекратят эти действия. Кстати, именно поэтому и наш Генеральный штаб, вероятнее всего, принял решение о проведении контрнаступления, в частности, на изюмском направлении - чтобы в конце концов сбить эти наступательные действия врага", - заявил эксперт.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что битва за Донбасс может быть не последним крупным сражением.

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