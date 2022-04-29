Жданов объяснил, зачем Россия активизирует атаки на юге Украины

Россия в последнее время активизировала атаки на юге Украины. Таким образом агрессор пытается найти слабые места в обороне и рассредоточить украинские войска.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что, несмотря на поражение на севере Украины, российская армия по-прежнему растягивает войска на разных направлениях.

"Сейчас, когда у них не хватает резервов и ресурсов, нормальное командование начало бы с переформатирования и перегруппировки войск. Но так как у них нет на это ни времени, ни возможности, они просто пытаются атаковать нас со всех сторон, по всем направлениям. Это не наступление - это атакующие действия", - отметил Жданов.

По его словам, Россия хочет достичь нескольких целей. Первая - найти слабые места в обороне, вторая - отвлечь украинские силы с донецкого направления.

"Поэтому они атакуют с любых позиций, любыми силами и во всех направлениях одновременно. У них ничего не получается на Донбассе. Поэтому они прибегают к различным мерам, чтобы расшатать ситуацию и выполнить задачи, поставленные Кремлем. Они ищут место, где у них мог бы быть успех", - объяснил эксперт.