Жданов назначил главным тренером сборной Украины гражданина РФ

Фото: Игорь Жданов (kmu.gov.ua)

Жданов назначил на роль главного тренера Сергея Андреева

Радикальная смена тренерского штаба сборной Украины по греко-римской и свободной борьбе за полтора года до Олимпийских игр грозит полным провалом украинских спортсменов на главных соревнованиях 4-летия в Токио в 2020 году. Об этом заявил вице-президент Ассоциации борьбы Украины Норик Геворкян на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По его словам, впервые за всю историю выступлений на летних Играх Украина может оказаться без медалей в спортивной и греко-римской борьбе. Кроме того, что решение министра молодежи и спорта не продлевать контракт с Артуром Дзигасовим и подписать соглашение с Сергеем Андреевым не продумано с точки зрения перспектив национальной команды, оно также является антиукраинским, отметил Геворкян.

Так, по его словам, Жданов назначил на роль главного тренера сборной Украины гражданина Российской Федерации Сергея Андреева, который к тому же уже 27 лет находится без постоянной тренерской практики.

В Facebook ситуацию прокомментировал и серебряный призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2015 года Жан Беленюк.

Когда в случае повысили заработную плату тренерам национальных сборных команд Украины, прогнозированно стало много... Опубликовано Zhan Beleniuk Понедельник, 17 декабря 2018 г.

"Когда в разы повысили заработную плату тренеров национальных сборных команд Украины, прогнозируемо появилось много желающих на место главного тренера. Не обошлось без интриг, заговоров, личностных амбиций и в моей любимой греко-римской борьбе... По итогам года министр, как не парадоксально, решает не продлевать контракт с Артуром Дзигасовим и его командой, а подписать нового тренера Сергея Андреева. И что самое интересное, абсолютно никто, как со стороны федерации/ассоциации, так и со стороны министерства, не поинтересовался у спортсменов национальной сборной команды их мнением относительно этого. Как будто это вообще нас не касается... Я лично считаю это категорически неправильным подходом", - сказал Беленюк.

Кардинальная смена тренерского штаба произошла также и в сборной по вольной борьбе, где вместо Руслана Савлохова, который руководил национальной командой до сих пор, был подписан контракт с Григорием Данько. По версии министерства спорта, кандидатуры Сергея Андреева и Григория Данько рекомендовала Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Тем не менее, Норик Геворкян заявил, что кандидатуры новых тренеров были вынесены с нарушением процедур. Главным фактором при назначении, на его взгляд, должно быть мнение экспертной комиссии, в которую входят опытные авторитетные специалисты. Комиссия одобрила Александра Захарука в качестве претендента на должность главного тренера сборной по вольной борьбе, а также выразила поддержку Артуру Дзигасову как наставнику сборной по греко-римской борьбе.

По словам Норика Геворкяна, украинские спортсмены – члены национальных сборных – возмущены решением министерства, которое является исключительно предвзятым. Многие из ведущих атлетов собираются бойкотировать тренировки под руководством новых наставников. Артур Дзигасов признает, что микроклимат в национальной команде испортился в связи с последними изменениями и это неизбежно повлечет за собой провал в спортивных результатах.

При этом 2019 год является решающим в плане получения спортивных лицензий на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Отмечается, что до сих пор украинские борцы завоевывали медали на каждой Олимпиаде с момента участия Украины как независимой команды. Всего начиная с 1996 года на соревнованиях по вольной и греко-римской борьбе украинцы выиграли 15 олимпийских наград, среди которых 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых.