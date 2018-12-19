Жданов призначив головним тренером збірної України громадянина РФ

Фото: Ігор Жданов (kmu.gov.ua)

Жданов призначив на роль головного тренера Сергія Андрєєва

Радикальна зміна тренерського штабу збірної України з греко-римської та вільної боротьби за півтора роки до Олімпійських ігор загрожує повним провалом українських спортсменів на головних змаганнях 4-річчя в Токіо в 2020 році. Про це заявив віце-президент Асоціації боротьби України Норік Геворкян на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

За його словами, вперше за всю історію виступів на літніх Іграх Україна може опинитися без медалей у спортивній та греко-римській боротьбі. Крім того, що рішення міністра молоді і спорту не продовжувати контракт з Артуром Дзигасовим і підписати угоду з Сергієм Андрєєвим не продумано з точки зору перспектив національної команди, воно також є антиукраїнським, зазначив Геворкян.

Так, за його словами, Жданов призначив на роль головного тренера збірної України громадянина Російської Федерації Сергія Андрєєва, який до того ж вже 27 років перебуває без постійної тренерської практики.

У Facebook ситуацію прокоментував і срібний призер Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, чемпіон світу 2015 року Жан Беленюк.

Когда в разы повысили заработную плату тренерам национальных сборных команд Украины, прогнозированно стало много... Опубліковано Zhan Beleniuk Понеділок, 17 грудня 2018 р.

"Коли в рази підвищили заробітну плату тренерів національних збірних команд України, прогнозовано стало багато охочих на місце головного тренера. Не обійшлося без інтриг, змов, особистісних амбіцій і в моїй улюбленій греко-римській боротьбі... За підсумками року міністр, як не парадоксально, вирішує не продовжувати контракт з Артуром Дзигасовим і його командою, а підписати нового тренера Сергія Андрєєва. І що найцікавіше, абсолютно ніхто, як з боку федерації/асоціації, так і з боку міністерства, не поцікавився у спортсменів національної збірної команди їхньою думкою щодо цього. Як ніби це взагалі нас не стосується... Я особисто вважаю це категорично неправильним підходом", - зазначив Беленюк.

Кардинальна зміна тренерського штабу відбулася також і в збірній з вільної боротьби, де замість Руслана Савлохова, який керував національною командою до цих пір, був підписаний контракт з Григорієм Данько. За версією міністерства спорту, кандидатури Сергія Андрєєва та Григорія Данька рекомендувала Асоціація спортивної боротьби України.

Тим не менш, Норік Геворкян заявив, що кандидатури нових тренерів були винесені з порушенням процедур. Головним фактором при призначенні, на його погляд, має бути думка експертної комісії, в яку входять досвідчені авторитетні фахівці. Комісія схвалила Олександра Захарука в якості претендента на посаду головного тренера збірної з вільної боротьби, а також висловила підтримку Артуру Дзигасову як наставнику збірної з греко-римської боротьби.

За словами Норіка Геворкяна, українські спортсмени – члени національних збірних – обурені рішенням міністерства, яке є виключно упередженим. Багато хто з провідних атлетів збирається бойкотувати тренування під керівництвом нових наставників. Артур Дзигасов визнає, що мікроклімат в національній команді зіпсувався у зв'язку з останніми змінами і це неминуче спричинить провал у спортивних результатах.

При цьому 2019 рік є вирішальним в плані отримання спортивних ліцензій на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

Зазначається, що досі українські борці завойовували медалі на кожній літній Олімпіаді з моменту участі України як незалежної команди. Загалом починаючи з 1996 року на змаганнях з вільної та греко-римської боротьби українці виграли 15 олімпійських нагород, серед яких 3 золоті, 5 срібних і 7 бронзових.