Ждали 120 дней и 30 лет. Зеленский отреагировал на кандидатство Украины в ЕС

Украина ждала статуса кандидата на вступление в Европейский союз 120 дней и 30 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Только что получили кандидатство, это победа. Ждали 120 дней и 30 лет, а потом победим врага и будем отдыхать. А, может, для начала отстроим Украину, потом уже отдохнем. А, может, даже победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может и не будем отдыхать. Хотя нет, дети обидятся. Но точно победим", - отметил он.
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