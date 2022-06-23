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Ждали 120 дней и 30 лет. Зеленский отреагировал на кандидатство Украины в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина ждала статуса кандидата на вступление в Европейский союз 120 дней и 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Только что получили кандидатство, это победа. Ждали 120 дней и 30 лет, а потом победим врага и будем отдыхать. А, может, для начала отстроим Украину, потом уже отдохнем. А, может, даже победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может и не будем отдыхать. Хотя нет, дети обидятся. Но точно победим", - отметил он.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзВступление в ЕС