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Чекали 120 днів і 30 років. Зеленський відреагував на кандидатство України в ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна чекала статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Щойно отримали кандидатство, це перемога. Чекали 120 днів і 30 років, а потім переможемо ворога і будемо відпочивати. А, може, для початку відбудуємо Україну, потім вже відпочинемо. А, може, навіть переможемо, відбудуємо, вступимо в ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не будемо відпочивати. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо", - зазначив він.

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