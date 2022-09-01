Жаркий месяц: климатологи подвели итоги августа в Киеве

По данным климатологов, в течение месяца было зафиксировано три температурных рекорда.

Холоднее всего в Киеве было 31 августа, когда минимальная температура опустилась до 16,1 градусов, а теплее всего - 24 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 33,1 градусов.

В августе на проспекте Науки, 37 выпало 60 мм осадков, или 107% климатической нормы.