Спекотний місяць: кліматологи підбили підсумки серпня у Києві

За даними кліматологів, впродовж місяця було зафіксовано три температурні рекорди,.

Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилась до 16,1 градусів, а найтепліше - 24 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 33,1 градусів.

У серпні на проспекті Науки, 37 випало 60 мм опадів, або 107% кліматичної норми.