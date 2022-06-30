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Жаркий июнь: в Киеве обновлен подряд третий температурный рекорд

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Украина, Четверг 30 июня 2022 12:31
Жаркий июнь: в Киеве обновлен подряд третий температурный рекорд Фото: температурный рекорд зафиксирован в Киеве 29 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Максимальная температура воздуха во вторник, 29 июня, в Киеве достигла 34,4 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1963 году и равнялось 34,0 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

Это уже третий температурный рекорд в Киеве подряд. До этого климатологи зафиксировали 28 июня самые теплые сутки и самую теплую ночь.

Самым жарким днем июня за все время наблюдений в Киеве остается 24 число 2021 года, когда максимум температуры воздуха зафиксировали на отметке 35,5 градусов тепла.

Напомним, в июле 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19 градусов). Это на 1,5-2 градусов выше нормы

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