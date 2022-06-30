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Спекотний червень: у Києві оновлений поспіль третій температурний рекорд

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Україна, Четвер 30 червня 2022 12:31
Спекотний червень: у Києві оновлений поспіль третій температурний рекорд Фото: температурний рекорд зафіксований в Києві 29 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Максимальна температура повітря у вівторок, 29 червня, у Києві досягла 34,4 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1963 році і дорівнювало 34,0 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Це вже третій температурний рекорд в Києві поспіль. До цього кліматологи зафіксували 28 червня найтеплішу добу та найтеплішу ніч.

Найспекотнішим днем червня за весь час спостережень у Києві залишається 24 число 2021 року, коли максимум температури повітря зафіксували на позначці 35,5 градусів тепла.

Нагадаємо, у липні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище за норму

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