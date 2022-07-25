Жара на западе и похолодание на севере: Украину накроет контрастная погода

В Украине сегодня, 25 июля погода будет контрастной. Если на Левобережье в основном будет дождливо и ожидается похолодание, то на Правобережье почти без осадков и до +31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на севере ожидается похолодание. Грозовые дожди пройдут ночью в северных, восточных и местами центральных и южных областях. При этом на Правобережье страны преимущественно будет сухая и жаркая погода.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, днем +24 +26.
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