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Жара на западе и похолодание на севере: Украину накроет контрастная погода

Фото: сегодня ожидается жара на западе и похолодание на севере (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 25 июля погода будет контрастной. Если на Левобережье в основном будет дождливо и ожидается похолодание, то на Правобережье почти без осадков и до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на севере ожидается похолодание. Грозовые дожди пройдут ночью в северных, восточных и местами центральных и южных областях. При этом на Правобережье страны преимущественно будет сухая и жаркая погода.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +16, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +12 +16 градусов, а днем +24 +31;
  • в восточных областях ночью +15 +17, днем +25 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +27 +31;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +24 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, днем +24 +26.

Ранее мы сообщали, какая погода ожидается в августе 2022 года.

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