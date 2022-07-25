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Спека на заході та похолодання на півночі: Україну накриє контрастна погода

Фото: сьогодні очікується спека на заході та похолодання на півночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 25 липня погода буде контрастною. Якщо на Лівобережжі здебільшого дощитиме та очікується похолодання, то на Правобережжі майже без опадів та до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на півночі очікується похолодання. Грозові дощі пройдуть вночі в північних, східних та подекуди центральних та південних областях. При цьому на Правобережжі країни переважно буде суха та спекотна погода.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +16, вдень +23 +26 градусів;
  • на заході вночі +12 +16 градусів, а вдень +24 +31;
  • у східних областях вночі +15 +17, вдень +25 +29 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +27 +31;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +24 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, вдень +24 +26.

Раніше ми повідомляли, яка погода в Україні очікується у серпні 2022 року.

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