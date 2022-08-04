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Жара на западе и дожди на Левобережье: какой будет погода завтра

Фото: в Украине 5 августа ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Левобережную Украину в пятницу, 3 августа, накроют дожди, местами с грозами. На западе днем температура повысится до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью в восточной части страны и днем по всей территории страны, кроме западных областей, ожидаются умеренные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в западных регионах днем повысится до +31 градуса. В центральной, южной, восточной и северной частях страны ожидается до 26-28 градусов выше нуля.

Ночью температура в Украине опустится до 15-19 градусов с отметкой "плюс".

Напомним, ученые дали прогноз по магнитным бурям в августе 2022 года. Первая из них накрыла Землю вчера - 3 августа.

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