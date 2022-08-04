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Спека на заході та дощі на Лівобережжі: якою буде погода завтра

Фото: в Україні 5 серпня очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Лівобережну Україну в п'ятницю, 3 серпня, накриють дощі, місцями з грозами. На заході вдень температура підвищиться до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вночі в східній частині країни і вдень по всій території країни, крім західних областей, очікуються помірні дощі, місцями з грозами.

Температура повітря в західних регіонах вдень підвищиться до +31 градуса. У центральній, південній, східній і північній частинах країни очікується до 26-28 градусів вище нуля.

Вночі температура в Україні опуститься до 15-19 градусів з позначкою "плюс".

Нагадаємо, вчені дали прогноз по магнітних бурях в серпні 2022 року. Перша з них накрила Землю вчора - 3 серпня.

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