Спека на заході та дощі на Лівобережжі: якою буде погода завтра

Так, вночі в східній частині країни і вдень по всій території країни, крім західних областей, очікуються помірні дощі, місцями з грозами.

Температура повітря в західних регіонах вдень підвищиться до +31 градуса. У центральній, південній, східній і північній частинах країни очікується до 26-28 градусів вище нуля.

Вночі температура в Україні опуститься до 15-19 градусів з позначкою "плюс".