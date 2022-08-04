ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жара на западе и дожди на Левобережье: какой будет погода завтра

Новина українською →
Киев, Четверг 04 августа 2022 15:59
Жара на западе и дожди на Левобережье: какой будет погода завтра Фото: в Украине 5 августа ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Левобережную Украину в пятницу, 3 августа, накроют дожди, местами с грозами. На западе днем температура повысится до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью в восточной части страны и днем по всей территории страны, кроме западных областей, ожидаются умеренные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в западных регионах днем повысится до +31 градуса. В центральной, южной, восточной и северной частях страны ожидается до 26-28 градусов выше нуля.

Ночью температура в Украине опустится до 15-19 градусов с отметкой "плюс".

Жара на западе и дожди на Левобережье: какой будет погода завтра

Напомним, ученые дали прогноз по магнитным бурям в августе 2022 года. Первая из них накрыла Землю вчера - 3 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром