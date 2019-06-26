Спека вище +30 утримується в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

По всій території країни мінлива хмарність

Погода в Україні: сьогодні, 25 червня, буде мінлива хмарність по всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Синоптики повідомляють, що в західній Україні буде мінлива хмарність, температура повітря вдень становить +29+31, вночі +13+16. В центрільній частині країни температура повітря вдень +29+32, а вночі +15+17.

За даними синоптиків, у середу на сході України мінлива хмарність, температура повітря вдень +29+31, а вночі +18+20. Зокрема, зазначається, що у Донецькій області переважно сонячно. На півдні температура повітря +31+33, а вночі +19+21. У Одеській області вночі буде +21+23. Синоптики повідомляють, що в північній частині країни буде мінлива хмарність, температура повітря вдень +28+30, а вночі +14+16.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні у столиці також мінлива хмарність. Температура повітря вдень +29+31, а вночі +14+16.