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Жара возвращается в Украину: где сегодня ожидается до +31

Фото: жара возвращается в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину сегодня, 25 июня вернется жаркая погода. На западе температура воздуха прогреется местами до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в западных, северных и Винницкой областях осадков не прогнозируется. Тем временем на юге и востоке страны, а также в некоторых центральных областях ожидаются кратковременные умеренные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +16, днем +23 +27 градусов;
  • на западе ночью +12 +15 градусов, а днем +26 + 31;
  • в восточных областях ночью +13 +15, днем +23 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +12 +17 градусов, а днем +23 +28;
  • в центральных областях ночью +12 +16, днем +22 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем поднимутся до +24 +26.

Напомним, также в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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