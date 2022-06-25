Жара возвращается в Украину: где сегодня ожидается до +31

В Украину сегодня, 25 июня вернется жаркая погода. На западе температура воздуха прогреется местами до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем поднимутся до +24 +26.

По данным синоптиков, в западных, северных и Винницкой областях осадков не прогнозируется. Тем временем на юге и востоке страны, а также в некоторых центральных областях ожидаются кратковременные умеренные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, также в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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