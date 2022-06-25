Спека повертається в Україну: де сьогодні очікується до +31

В Україну сьогодні, 25 червня повернеться спекотна погода. На заході температура повітря прогріється місцями до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східних напрямків, швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень піднімуться до +24 +26.

За даними синоптиків, у західних, північних і Вінницькій областях опадів не прогнозується. Тим часом на півдні та сході країни, а також у деяких центральних областях очікуються короткочасні помірні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, також в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в липні цього року.

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