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Спека повертається в Україну: де сьогодні очікується до +31

Фото: спека повертається в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну сьогодні, 25 червня повернеться спекотна погода. На заході температура повітря прогріється місцями до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у західних, північних і Вінницькій областях опадів не прогнозується. Тим часом на півдні та сході країни, а також у деяких центральних областях очікуються короткочасні помірні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +13 +16, вдень +23 +27 градусів;
  • на заході вночі +12 +15 градусів, а вдень +26 +31;
  • у східних областях вночі +13 +15, вдень +23 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +12 +17 градусів, а вдень +23 +28;
  • у центральних областях вночі +12 +16, вдень +22 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східних напрямків, швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень піднімуться до +24 +26.

Нагадаємо, також в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в липні цього року.

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