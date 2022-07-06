UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара уйдет и ударят дожди: какой будет погода завтра

Фото: 7 июля в Украине похолодает, а также пройдут грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 7 июля, в Украине ожидается резкое похолодание. Грозовые дожди пройдут на западе, юге и севере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в западных, северных, большинстве центральных областей, местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в отдельных районах центральных областей ожидается сильный ветер. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха в западных, центральных и северных областях днем будет колебаться от 22 до 25 градусов тепла. На востоке и юге термометр покажет до +34 градусов.

Ночью температура воздуха на западе опустится до +13, в центре страны - до +16, а на востоке и юге - до +19 градусов.

Напомним, вчера Землю наркыла мощнейшая магнитная буря. Она продлится около трех дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине