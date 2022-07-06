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Спека піде і вдарять дощі: якою буде погода завтра

Фото: 7 липня в Україні похолодає, а також пройдуть грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 7 липня, в Україні очікується різке похолодання. Грозові дощі пройдуть на заході, півдні та півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у західних, північних, більшості центральних областей, місцями в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі та грози.

Крім того, в окремих районах центральних областей очікується сильний вітер. На решті території без опадів.

Температура повітря в західних, центральних і північних областях вдень коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла. На сході та півдні термометр покаже до +34 градусів.

Вночі температура повітря на заході опуститься до +13, в центрі країни - до +16, а на сході і півдні - до +19 градусів.

Нагадаємо, вчора Землю накрила найпотужніша магнітна буря. Вона триватиме близько трьох днів.

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