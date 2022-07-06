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Жара уйдет и ударят дожди: какой будет погода завтра

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Киев, Среда 06 июля 2022 13:55
Жара уйдет и ударят дожди: какой будет погода завтра Фото: 7 июля в Украине похолодает, а также пройдут грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 7 июля, в Украине ожидается резкое похолодание. Грозовые дожди пройдут на западе, юге и севере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в западных, северных, большинстве центральных областей, местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в отдельных районах центральных областей ожидается сильный ветер. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха в западных, центральных и северных областях днем будет колебаться от 22 до 25 градусов тепла. На востоке и юге термометр покажет до +34 градусов.

Ночью температура воздуха на западе опустится до +13, в центре страны - до +16, а на востоке и юге - до +19 градусов.

Жара уйдет и ударят дожди: какой будет погода завтра

Напомним, вчера Землю наркыла мощнейшая магнитная буря. Она продлится около трех дней.

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