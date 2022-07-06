Спека піде і вдарять дощі: якою буде погода завтра
У четвер, 7 липня, в Україні очікується різке похолодання. Грозові дощі пройдуть на заході, півдні та півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, у західних, північних, більшості центральних областей, місцями в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі та грози.
Крім того, в окремих районах центральних областей очікується сильний вітер. На решті території без опадів.
Температура повітря в західних, центральних і північних областях вдень коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла. На сході та півдні термометр покаже до +34 градусів.
Вночі температура повітря на заході опуститься до +13, в центрі країни - до +16, а на сході і півдні - до +19 градусів.
Нагадаємо, вчора Землю накрила найпотужніша магнітна буря. Вона триватиме близько трьох днів.