Жара усилится по всей Украине: какой сегодня погода
В Украине 14 июля ожидается жаркая погода. Осадков не прогнозируют по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода по Украине
В течение сегодняшнего дня сохранится жара во всех регионах. Самые высокие показатели термометров будут в Харьковской и Закарпатской областях, там воздух прогреется до +35 градусов днем.
На севере страны днем ожидается + 31-33 градуса. Ночью показатели термометров опустятся до +18-20 градусов.
На юге прогнозируют +32-34 градуса днем, ночью будет +20-22 градуса.
На востоке будет +31-33 градуса, ночью +19-21 градуса.
В западных областях +32-34 градуса днем, ночью будет + 20-22 градуса.
Осадков не прогнозируют.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет также жарко. Там воздух прогреется до + 31-33 градусов днем. Ночью опустится до + 20-22 градусов.