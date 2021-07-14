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Жара усилится по всей Украине: какой сегодня погода

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Среда 14 июля 2021 08:00
Жара усилится по всей Украине: какой сегодня погода Фото: в Украине сегодня будет жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине 14 июля ожидается жаркая погода. Осадков не прогнозируют по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

В течение сегодняшнего дня сохранится жара во всех регионах. Самые высокие показатели термометров будут в Харьковской и Закарпатской областях, там воздух прогреется до +35 градусов днем.

На севере страны днем ожидается + 31-33 градуса. Ночью показатели термометров опустятся до +18-20 градусов.

На юге прогнозируют +32-34 градуса днем, ночью будет +20-22 градуса.

На востоке будет +31-33 градуса, ночью +19-21 градуса.

В западных областях +32-34 градуса днем, ночью будет + 20-22 градуса.

Осадков не прогнозируют.

Жара усилится по всей Украине: какой сегодня погода

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В столице сегодня будет также жарко. Там воздух прогреется до + 31-33 градусов днем. Ночью опустится до + 20-22 градусов.

Жара усилится по всей Украине: какой сегодня погода

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