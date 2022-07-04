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Жара усилится до +36: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня ударит жара до +36 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня почти по всей территории погода будет сухой. Днем жара ударит до +36.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будет малооблачно, без осадков. Лишь ночью в Винницкой, Одесской и Николаевской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +29 +32 градуса;
  • на западе ночью +14 +16 градусов, а днем +28 +36;
  • в восточных областях ночью +15 +17, днем +29 +31 градус;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +30 +32;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +29 +32 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем достигнут +30 + 32.

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