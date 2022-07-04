Жара усилится до +36: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня почти по всей территории погода будет сухой. Днем жара ударит до +36.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня будет малооблачно, без осадков. Лишь ночью в Винницкой, Одесской и Николаевской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем достигнут +30 + 32.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.