Спека посилиться до +36: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні майже по всій території погода буде сухою. Вдень спека вдарить до +36.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні буде малохмарно, без опадів. Лише вночі у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень сягнуть +30 +32.
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