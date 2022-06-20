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Жара усилится до +34: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Понедельник 20 июня 2022 07:00
Жара усилится до +34: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине усилится жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 20 июня погода будет сухой и жарко. Днем местами до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины без осадков. Лишь местами вероятна облачность. Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +18, днем +31 +33 градуса;
  • на западе ночью + 13 +17 градусов, а днем +30 +33;
  • в восточных областях ночью +14 +16, днем +30 +32 градуса;
  • на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем +28 +31;
  • в центральных областях ночью +14 +16, днем +29 +32 градусов

Жара усилится до +34: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут +32 +34, а ночью +17 +19 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м / с.

Жара усилится до +34: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину вернется жаркая погода вместо дождей.

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