Жара усилится до +34: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: сегодня в Украине усилится жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня, 20 июня погода будет сухой и жарко. Днем местами до +34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины без осадков. Лишь местами вероятна облачность. Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +15 +18, днем +31 +33 градуса;
- на западе ночью + 13 +17 градусов, а днем +30 +33;
- в восточных областях ночью +14 +16, днем +30 +32 градуса;
- на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем +28 +31;
- в центральных областях ночью +14 +16, днем +29 +32 градусов
Погода в Киеве
Сегодня в столице осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут +32 +34, а ночью +17 +19 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м / с.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину вернется жаркая погода вместо дождей.
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