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Спека посилиться до +34: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 07:00
Спека посилиться до +34: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні посилиться спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 20 червня погода буде сухою та спекотно. Вдень місцями до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій території України без опадів. Лише місцями ймовірна хмарність. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +18, вдень +31 +33 градуси;
  • на заході вночі +13 +17 градусів, а вдень +30 +33;
  • у східних областях вночі +14 +16, вдень +30 +32 градуси;
  • на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень +28 +31;
  • у центральних областях вночі +14 +16, вдень +29 +32 градусів

Спека посилиться до +34: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці опадів не передбачається. Стовпчики термометрів вдень покажуть +32 +34, а вночі +17 +19 градусів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Спека посилиться до +34: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спекотна погода замість дощів.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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