Жара в Украину возвращается: синоптики назвали дату

Погода на 20 июня

По данным синоптиков, завтра по всей Украине солнечно и без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит днем в северных и регионах будет колебаться в пределах +31 +33, ночью +15 +17.

В восточных областях, а также в Черкасской и Полтавской днем +30 +32, а ночью +14 +16.

На юге столбики термометров покажут +29 +31 днем, а ночью упадут до +15 +17.

В Киеве завтра, 20 июня также без осадков. Ветер юго-западный. Днем температура воздуха прогреется до +32 +34, а ночью составит +17 +19.