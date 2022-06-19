UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара в Украину возвращается: синоптики назвали дату

Фото: жара в Украине усилится 20 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину возвращается жаркая погода после прохлады и дождей. Столбики термометров завтра днем поднимутся до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода на 20 июня

По данным синоптиков, завтра по всей Украине солнечно и без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит днем в северных и регионах будет колебаться в пределах +31 +33, ночью +15 +17.

В восточных областях, а также в Черкасской и Полтавской днем +30 +32, а ночью +14 +16.

На юге столбики термометров покажут +29 +31 днем, а ночью упадут до +15 +17.

В Киеве завтра, 20 июня также без осадков. Ветер юго-западный. Днем температура воздуха прогреется до +32 +34, а ночью составит +17 +19.

Напомним, также мы сообщали какой будет погода в Украине сегодня, 19 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине