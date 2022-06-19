Жара резко заменит дожди: прогоз погоды на сегодня
Фото: сегодня на всей территории Украины сухая и жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину сегодня на смену дождям придет жаркая погода. Местами столбики термометра поднимутся до +31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Во всех регионах днем будет жаркая погода.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов;
- на западе ночью +10 +13 градусов, а днем +29 + 31;
- в восточных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов;
- на юге страны ночью +14 +16 градусов, а днем +25 +29;
- в центральных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов
Погода в Киеве
Сегодня в столице сухо и солнечно. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +13 +15, а днем +28 +30.
Напомним, также синоптики рассказали, какой будет погода в следующем месяце.
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