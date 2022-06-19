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Жара резко заменит дожди: прогоз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 07:00
Жара резко заменит дожди: прогоз погоды на сегодня Фото: сегодня на всей территории Украины сухая и жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину сегодня на смену дождям придет жаркая погода. Местами столбики термометра поднимутся до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Во всех регионах днем будет жаркая погода.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов;
  • на западе ночью +10 +13 градусов, а днем +29 + 31;
  • в восточных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +14 +16 градусов, а днем +25 +29;
  • в центральных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов

Жара резко заменит дожди: прогоз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице сухо и солнечно. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +13 +15, а днем +28 +30.

Жара резко заменит дожди: прогоз погоды на сегодня

Напомним, также синоптики рассказали, какой будет погода в следующем месяце.

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