Жара резко заменит дожди: прогоз погоды на сегодня

В Украину сегодня на смену дождям придет жаркая погода. Местами столбики термометра поднимутся до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Во всех регионах днем будет жаркая погода.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов;

на западе ночью +10 +13 градусов, а днем +29 + 31;

в восточных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов;

на юге страны ночью +14 +16 градусов, а днем +25 +29;

в центральных областях ночью +12 +14, днем +27 +29 градусов

Погода в Киеве

Сегодня в столице сухо и солнечно. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +13 +15, а днем +28 +30.