Спека в Україну повертається: синоптики назвали дату

В Україну повертається спекотна погода після прохолоди та дощів. Стовпчики термометрів завтра вдень піднімуться до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода на 20 червня За даними синоптиків, завтра по всій Україні сонячно та без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря складатиме вдень у північних та регіонах коливатиметься в межах +31 +33, вночі +15 +17. У східних областях, а також Черкаській і Полтавській вдень +30 +32, а вночі +14 +16. На півдні стовпчики термометрів покажуть +29 +31 вдень, а вночі впадуть до +15 +17. У Києві завтра, 20 червня також без опадів. Вітер південно-західний. Вдень температура повітря прогріється до +32 +34, а вночі становитиме +17 +19.