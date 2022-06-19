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Спека в Україну повертається: синоптики назвали дату

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Україна, Неділя 19 червня 2022 14:57
Спека в Україну повертається: синоптики назвали дату Фото: спека в Україні посилиться 20 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну повертається спекотна погода після прохолоди та дощів. Стовпчики термометрів завтра вдень піднімуться до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода на 20 червня

За даними синоптиків, завтра по всій Україні сонячно та без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме вдень у північних та регіонах коливатиметься в межах +31 +33, вночі +15 +17.

У східних областях, а також Черкаській і Полтавській вдень +30 +32, а вночі +14 +16.

На півдні стовпчики термометрів покажуть +29 +31 вдень, а вночі впадуть до +15 +17.

У Києві завтра, 20 червня також без опадів. Вітер південно-західний. Вдень температура повітря прогріється до +32 +34, а вночі становитиме +17 +19.

Спека в Україну повертається: синоптики назвали дату

Нагадаємо, також ми повідомляли якою буде погода в Україні сьогодні, 19 червня.

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