Спека в Україну повертається: синоптики назвали дату
В Україну повертається спекотна погода після прохолоди та дощів. Стовпчики термометрів завтра вдень піднімуться до +34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода на 20 червня
За даними синоптиків, завтра по всій Україні сонячно та без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме вдень у північних та регіонах коливатиметься в межах +31 +33, вночі +15 +17.
У східних областях, а також Черкаській і Полтавській вдень +30 +32, а вночі +14 +16.
На півдні стовпчики термометрів покажуть +29 +31 вдень, а вночі впадуть до +15 +17.
У Києві завтра, 20 червня також без опадів. Вітер південно-західний. Вдень температура повітря прогріється до +32 +34, а вночі становитиме +17 +19.
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