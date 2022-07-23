Жара ударит до +37: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 22 июля будет жаркой, в западных регионах днем местами до +37. Однако на востоке возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в восточной части днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, ночью +28 +30.
Напомним, как ранее сообщалось, аномальная жара накрыла Европу.
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