Спека вдарить до +37: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 22 липня буде спекотною, у західних регіонах вдень місцями до +37. Однак на сході можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у східній частині вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, вночі +28 +30.
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, аномальна спека накрила Європу.
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