Жара ударит до +37: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 22 июля будет жаркой, в западных регионах днем местами до +37. Однако на востоке возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в восточной части днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +17, днем +28 +31 градусов;

на западе ночью +16 +20 градусов, а днем +30 +37;

в восточных областях ночью +12 +15, днем +23 +25 градусов;

на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +29 +31;

в центральных областях ночью +14 +17, днем +25 +31 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, ночью +28 +30.